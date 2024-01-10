Автомобили с трудом протискиваются по Лесному проспекту

Ноябрьские снегопады давно прошли, но уборка городских магистралей по-прежнему не на высоте. Петрозаводчане вспоминают, что такого печального состояния улиц не было даже в пору, когда ответственность за содержание дорог нес «ТехРент».

Некогда широкий Лесной проспекте сузился, по нему с трудом могут проехать несколько транспортных средств.

«Даже при ТехРенте не было такого, что по Лесному может проехать только 1 грузовая, легковушка рядом уже не влезет», - обратили внимание в паблике «Подслушано в Птз». Автор фотографии посчитал, что это «бардак». // фото из VK-сообщества «Подслушано в Птз»