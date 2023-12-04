Еще на нескольких улицах Петрозаводска наросли опасные сосульки

Петрозаводчане продолжают сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу о наледи, которая угрожающе выглядывает с крыш.

Угрозу в виде ледяных наростов заметили в доме №12 на улице Фрунзе, а также на улице Калевалы. 1.

Снежные шапки нависли в домах на Машезерской. В частности, опасность увидели в доме №5 и №7.

В паблике «Подслушано в Птз» сообщили о солидной сосульке в красных домах на Гагарина.

«Одноэтажная сосулька! Ждем когда до земли дорастет?»

- подписали фото.

Ранее тревожные сообщения поступали по адресам Машезерская, 38-б, Григорьева, 1, Луначарского, 42. // фото на главной unsplash.com/ Scott Greer