04 декабря 2023, 20:24
Еще на нескольких улицах Петрозаводска наросли опасные сосульки
Сосульки и снежные шапки метят в головы петрозаводчан
Петрозаводчане продолжают сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу о наледи, которая угрожающе выглядывает с крыш.
Угрозу в виде ледяных наростов заметили в доме №12 на улице Фрунзе, а также на улице Калевалы. 1.
Снежные шапки нависли в домах на Машезерской. В частности, опасность увидели в доме №5 и №7.
В паблике «Подслушано в Птз» сообщили о солидной сосульке в красных домах на Гагарина.
«Одноэтажная сосулька! Ждем когда до земли дорастет?»
- подписали фото.
Ранее тревожные сообщения поступали по адресам Машезерская, 38-б, Григорьева, 1, Луначарского, 42. // фото на главной unsplash.com/ Scott Greer