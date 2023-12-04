На месте легендарного ресторана откроется центр культуры

На месте легендарного ресторана «Петровский» откроется центр культуры с аналогичным названием. Открытие ремесленного пространства состоится во вторник, 5 декабря. Посетители смогут посмотреть на что же были потрачены бюджетные средства.

Гостям обещают знакомство с традиционными для республики образцами декоративно-прикладного искусства, их историей и технологией изготовления.

В помещениях бывшего ресторана оборудовали зал для выставок-продаж изделий ремесленников, кухню для мастер-классов, зал для небольших концертов и представлений, залы по ткацкому мастерству, кружеву и вышивке, прялкам, золотному шитью.

«Многофункциональные помещения мобильны и удобны для проведения воркшопов и лекций, игр и квестов, демонстрации фильмов и презентаций, проведения встреч с деятелями искусства и науки и т.д», - сообщили в карельском министерстве культуры. // фото «Петрозаводск говорит»