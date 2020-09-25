Еще два дома в центре Петрозаводска отремонтируют

До 15 октября планируется сделать капитальный ремонт фасадов здания на углу Пушкинской и Карла Маркса, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Дом по адресу Пушкинская, 1 попал в муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа». Из городского бюджета выделены субсидии на ремонт фасадов многоквартирных домов, месторасположение которых связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню республики. В смету включен и капитальный ремонт балконов.

Капитальный ремонт всего дома запланирован на 2026 год.

А вот дом на улице Гоголя, 3 (Герцена, 11) в следующем году будет отремонтирован полностью. Его жители собирают деньги на капитальный ремонт на счете регионального оператора – Фонда капитального ремонта Республики Карелия.

Дом был включен в краткосрочный план на 2019-2021 годы. Специалисты фонда провели обследование и сделали вывод о ремонтопригодности здания. Сейчас составляется необходимая проектно-сметная документация, работы по ремонту начнутся в 2021 году. Запланирован капитальный ремонт конструктивных элементов: фундамента, крыши, балконов.