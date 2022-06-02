Элиссан Шандалович открыл новый ФАП в поселке Харлу

В поселке Харлу Питкярантского района Карелии 2 июня начал работать современный фельдшерско-акушерский пункт. В церемонии открытия приняли участие Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович, замминистра здравоохранения республики Игорь Кижнерман, глава Харлуского сельского поселения Ирина Михалап, главный врач Питкярантской ЦРБ Сергей Анисимов и местные жители.

Открытие фельдшерско-акушерских пунктов в нашей республике уже стало доброй традицией. Для района и для поселка Харлу это событие не рядовое. Здесь заработал современный ФАП, который хорошо оборудован. Это, безусловно, будет влиять на доступность и качество оказания медицинской помощи,

- отметил Элиссан Шандалович.



По словам спикера парламента, в Карелии ведется активная работа по модернизации первичного звена здравоохранения. В Харлу появился 50-й по счету ФАП, построенный в республике за последние годы.





Стоимость объекта составила 8,5 млн рублей.



ФАП обслуживает 950 человек, которые проживают в д.Алатту, д. Улмалахти, п. Харлу, д. Хемякоски и ст. Янисъярви. Фельдшер, заведующая ФАПом Елена Хатеева и акушерка Елена Кулева сказали, что в новом здании созданы комфортные условия для медицинских работников и пациентов. Пункт отвечает всем предъявляемым требованиям.

Элиссан Шандалович отметил, что положительные изменения в республике происходят не только в здравоохранении, но и в других сферах - образовании, экономике, дорожном строительстве, расселении аварийного жилья и др.

Это серьезная целенаправленная работа, которая ведется для развития нашей республики, и за это я очень благодарен Главе Карелии Артуру Олеговичу Парфенчикову и его команде, которая реализует важные для региона проекты,

- сказал Председатель Законодательного Собрания.