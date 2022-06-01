Андрей Мазуровский: «Развивать в первую очередь сельский туризм»

Текст: Андрей Мазуровский

Сегодня республиканская власть стремится превратить туризм в одну из ведущих отраслей экономики Карелии. На мой взгляд, это правильно. Я не являюсь специалистом в этом деле, но сам люблю путешествовать и хотел бы высказать свое мнение. Доход в республиканский бюджет – хорошо, а дать возможность жителям Карелии тоже пополнить личный бюджет, на мой взгляд, было бы неплохо.

Одной из проблем развития туризма Глава Карелии назвал нехватку мест размещения туристов. Он заявил о необходимости строительства новых гостиниц. Их не хватает, особенно в летний период, и цены в гостиницах у нас – закачаешься. Да, современные гостиницы строить надо, и они появляются постепенно там, где концентрируются потоки туристов. И все же важно учитывать особенности людей, отправляющихся путешествовать в Карелию. Немногим по карману дорогие гостиничные номера. Да и не тем хороша Карелия, что в отелях – комфорт и уют.

Мне кажется, что многие их тех, кто едет в Карелию, ставят целью просто на время стать ближе к природе: посидеть с удочкой на озере, покататься на лодке, погулять по лесным дорожкам, отправиться в поход, сходить в деревенскую баньку, собирать в лесу ягоды и грибы. Кому-то важно насладиться тишиной, а кто-то хочет песни петь у костра под гитару и т.д. И главное, чтоб это было бюджетно, по карману.

Мне как-то рассказывали о семье из Германии, которая неделю сидела в лесном домике на севере Карелии в ожидании увидеть пробегающих мимо зайцев, лисиц. Для них это было чудо. Туристический продукт должен быть рассчитан на разных туристов.

То, что Карелия край озер, известно многим. Здесь издавна люди селились на берегах рек и озер, так было принято и удобно для жизни. И сегодня не освоенный человеком берег найти непросто. Живут здесь люди, многие из которых уже вышли на пенсию, но еще полны сил, желания работать. Думаю, что многие хотели бы иметь определенный дополнительный заработок. Может помочь людям?

Развитие так называемого «деревенского туризма» могло бы стать выгодным для них делом при определенной финансовой поддержке, благодаря которой они могли бы построить технический блок с душем и туалетом, небольшую летнюю кухню, организовать палаточные места и т.д. Я знаю, что когда-то именно с деревенского туризма начинала соседняя Финляндия, для которой туризм исключительно важная составляющая экономики. Затем все постепенно перерастало в кемпинги, были разработаны правила их организации, принятые всей Европой.

Отдельные примеры подобных объектов в Карелии уже есть, но можно, используя реалии и возможности времени, как-то этот процесс активизировать и вывести на иной уровень.

Предлагаю изучить возможность привлечения к занятию туризмом жителей, прежде всего отдаленных районов, где не рабочих мест, но есть желающие работать люди. И гастрономический туризм здесь тоже был бы уместен.

Помочь им всеми возможными средствами, чтобы они могли бы, например, на правах «самозанятых» заняться не простым, но интересным делом с пользой и для себя, и для всех, кто желает побывать в нашем крае.

Ну и депутаты могут помочь им, выполняя свою главную функцию: совершенствуя законодательство, которое бы стимулировало это развитие с учетом всех особенностей и не мешало людям работать. // Фото: langll / Pixabay