Электроэнергия пропала утром в крупном районе Петрозаводска

Сегодня в 8:55 в Петрозаводске пропало электричество на Ключевой. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, крупный район города остался без света частично. Причиной случившегося стала авария на сетях. Ведутся восстановительные работы, их обещают завершить до 11 часов.

Ранее сообщалось о том, что снегопады обрушатся на днях на Карелию.