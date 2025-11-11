11 ноября 2025, 09:32
Электроэнергия пропала утром в крупном районе Петрозаводска
На Ключевой люди остались без света из-за аварии
Фото: freepik
Сегодня в 8:55 в Петрозаводске пропало электричество на Ключевой. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.
По данным ЕДДС, крупный район города остался без света частично. Причиной случившегося стала авария на сетях. Ведутся восстановительные работы, их обещают завершить до 11 часов.
