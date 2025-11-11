Снегопады обрушатся на Карелию на этой неделе

Жителям Карелии пообещали контрастную погоду с перепадами температуры, атмосферного давления и усилением ветра.

В среду, 12 ноября, на западе республики ожидается снег, на юго-западе – мокрый снег. Самые интенсивные осадки прогнозируют на севере республики. Утром и днем 12 ноября в Лоухском, Калевальском районах количество снега может достигнуть критерия «сильного». Образуется снежный покров, обстановка на дорогах осложнится, с середины дня снег перейдет в мокрый, по южным районам в дождь.

В четверг температура воздуха повысится. Ночью ожидается до +1, +6, днем +3, +8. Снег на севере Карелии подтает, но в пятницу, 14 ноября, вновь похолодает. Пойдет снег, на дорогах ожидается гололедица.

До конца рабочей недели в Карелии будет умеренно холодная погода.