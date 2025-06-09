Электричество пропало у ряда жителей Петрозаводска

Сегодня ночью у ряда жителей Петрозаводска пропало электричество в домах. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, свет исчез в зданиях на улицах Питкярантской, Ровио, Сортавальской и Торнева. Также электроэнергия пропала в ТИЗ «Усадьба».

Причиной отключения стали аварии на сетях. Ведутся восстановительные работы. © «Петрозаводск говорит»