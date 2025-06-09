09 июня 2025, 07:06
Электричество пропало у ряда жителей Петрозаводска
Авария на сетях оставила людей из карельской столицы без света
Фото: unsplash.com / Ant Rozetsky
Сегодня ночью у ряда жителей Петрозаводска пропало электричество в домах. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.
По данным ЕДДС, свет исчез в зданиях на улицах Питкярантской, Ровио, Сортавальской и Торнева. Также электроэнергия пропала в ТИЗ «Усадьба».
Причиной отключения стали аварии на сетях. Ведутся восстановительные работы. © «Петрозаводск говорит»