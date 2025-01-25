Электричество будут отключать по всей Карелии

На неделе с 27 января по 2 февраля в Карелии продолжатся работы на энергообъектах. Об этом сообщает «Прионежская сетевая компания».

В связи с проведением работ ожидаются отключения электроэнергии. Они затронут Петрозаводск, Питкярантский, Сегежский, Сортавальский округа, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лоухский, Муезерский, Олонецкий, Прионежский и Пряжинский районы. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Энергетики приносят извинения жителям республики за временные неудобства. // Фото: unsplash.com / Ant Rozetsky