Тренер из Сегежи Наталья Петриляйнен отмечает юбилей 

Текст: Андрей Мазуровский

Вот такой человек - умный, добрый, благородный - живет в Сегеже. Человек, влюбленный в жизнь, в спорт, в своих воспитанников. Человек, который не перестает восхищаться своими коллегами, учениками, их родителями, переживающий за каждого, как за самого себя. Быть другом такого человека - большая радость.

И всё это о Наталье Васильевне Петриляйнен. Она родилась 26 января 1955 года в Челябинской области. Окончила Карельский государственный педагогический университет по специальности «Физическая культура». И вот уже более 50 лет работает в ДЮСШ Сегежи, в настоящее время старшим тренером-преподавателем по волейболу.

Не буду долго перечислять ее многочисленные награды и регалии, но уже то, что она «Отличник физической культуры и спорта», говорит о многом. Она - разработчик нескольких программ, успешно реализуемых в спортивной школе. Её компетентная работа на тренировках приносит высокие результаты, что подтверждается многочисленными победами воспитанников, достойно представляющих спорт республики.

Наталья Васильевна, прежде всего, профессионал. Это проявляется во всем: огромной работоспособности, результатах воспитанников, бесконечном уважении к своим коллегам и их труду, большой любви к детям и ответственности за них, глубокой признательности к их родителям. Она - прекрасный пример для молодых специалистов и коллег.

Наталья Васильевна живет в небольшом городке, где все люди на виду, и многие хорошо знают друг друга. Она пользуется большим уважением горожан. Не случайно жители района в 2006 году доверили ей представлять их интересы в Законодательном собрании РК. Здесь и состоялось наше первое знакомство. Мы вместе начали свою депутатскую деятельность в составе конституционного комитета и сразу подружились. По другому и не могло быть, так как эта активная женщина, с обостренным чувством справедливости, несколько наивная в своем стремлении сразу изменить весь мир к лучшему, ежеминутно готовая ради этого работать не жалея времени и сил, не могла не вызывать уважение и восхищение. Интересы своих избирателей всегда ставила выше всего, осуществляя в основном свою депутатскую деятельность, как говорится, без отрыва от производства (только менее года была на постоянной основе).

Первоначально стеснялась, но умение учиться у других, а главное - желание быть полезной позволило ей успешно реализоваться. А учиться тогда нам было у кого: в четвертом созыве ЗС РК работали такие известные и уважаемые люди как Николай Петрович Ершов, Геннадий Павлович Нечаев, Валерий Васильевич Дубов, Виталий Александрович Федермессер, Галина Анатольевна Разбивная, Николай Иванович Левин и многие другие.

Приобретенный опыт и характер бойца помогли ей, невзирая на лица и должности, открыто и прямо поднимать проблемы района и республики и настаивать на их решении.

Наташа состоялась во всем: она воспитала одна (после смерти мужа) прекрасных трех дочерей, сумела дать им образование. Сейчас у нее три внучки и один правнук, которым отдает много внимания и любви.

Наталья Васильевна, несмотря на свой достаточно строгий внешний вид, очень добрый светлый, красивый и веселый человек. Однажды, приехав к знакомой в гости на дачу, поразила всех обитателей поселка тем, что сумела наколоть огромную кучу дров. Причем делала это быстро, весело и умело.

Она - многогранный человек: и стихи напишет, и анекдот интересный может рассказать, и песню споет, и станцевать красиво сумеет. Незаменимый человек в компании друзей. С ней легко, весело, интересно и надежно.

Но главное, что притягивает к ней людей, это чувство высокой гражданской ответственности за свое дело, за свой район, республику, страну.

Она и сейчас использует любую возможность для обращения к властям с различными проблемами граждан. На республиканском женском форуме, где ей вручали заслуженную награду, она в первую очередь обратилась к власти с настоятельной просьбой решить вопрос со строительством нового здания детской юношеской спортивной школы. Ведь нынешнее помещение, обшарпанное и разваливающееся, расположеное в здании старого кинотеатра, построенного еще в 1938 году, далеко не отвечает современным требованиям. Даже не верится, что находится оно в городе, где расположено крупное предприятие федерального уровня «Сегежский ЦБК», входящий в ПАО Сегежа Групп, на котором работает большая часть населения города. Все признают: да, надо! Как говорится, воз и ныне там, но отступать она не намерена.

Вклад Натальи Васильевны, тренера от Бога, как называют ее коллеги, в развитие спорта и воспитание молодого поколения трудно переоценить. Поражают и восхищают ее преданность в служении спорту, профессионализм, работоспособность, умение передавать свой боевой дух и знания воспитанникам, мудрость и любовь к людям.

Я поздравляю Наталью Васильевну с юбилеем! Желаю счастья и новых побед этой прекрасной женщине с большим добрым сердцем!