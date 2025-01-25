Мешавшие уборке снега автомобили эвакуировали в Петрозаводске

Минувшей ночью на Березовой аллее проводились работы по уборке снега. Некоторые водители помешали этому, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Петрозаводска.

О проведении уборки горожан предупреждали заранее. На аллее были выставлены знаки о запрете остановки. Тем не менее, нашлись те, кто пренебрег правилами.

В итоге три автомобиля были эвакуированы на специализированную стоянку. Владельцам транспорта предстоит оплатить штраф в размере 2250 рублей. // Фото ГАИ