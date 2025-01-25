25 января 2025, 09:13
Мешавшие уборке снега автомобили эвакуировали в Петрозаводске
На Древлянке автолюбители пренебрегли дорожными знаками
Минувшей ночью на Березовой аллее проводились работы по уборке снега. Некоторые водители помешали этому, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Петрозаводска.
О проведении уборки горожан предупреждали заранее. На аллее были выставлены знаки о запрете остановки. Тем не менее, нашлись те, кто пренебрег правилами.
В итоге три автомобиля были эвакуированы на специализированную стоянку. Владельцам транспорта предстоит оплатить штраф в размере 2250 рублей. // Фото ГАИ