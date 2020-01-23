Эксперты: Половина россиян будут пенсионерами к 2060 году

К 2060 году 47% населения России будет пенсионерами вследствие глобального старения. Эта проблема касается и других стран, она глобальна. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные доклада Credit Suisse, представленного на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Отмечается, что в 1950 году в мире проживало всего 7,7% людей старше 65 лет, в 2019 - 19%, в 2050 их доля составит более 27%. При этом растет средняя продолжительность жизни. Если 70 лет назад она составляла 47 лет, то в наши дни - 72 года. Спустя 30 лет она повысится до 77 лет.

Экономисты считают, что в дальнейшем страны прибегнут к реформированию пенсионной системы с целью обеспечивания увеличившегося числа пенсионеров, когда рабочей силы будет значительно меньше.

При этом они уверены, что без реформ и ускорения производительности труда, темы роста мировой экономики сократятся.