Эксперт рассказал, когда выгоднее идти в отпуск

У отпуска есть две стороны медали. Для работодателя и для работника понятия о лучшем времени для отдыха могут не совпадать, рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский в интервью агентству «Прайм».

Так, для работодателей выгоднее всего отправлять своих сотрудников в отпуск после новогодних каникул в январе и в августе, когда загруженность работников, как правило, наименьшая. В августе абсолютное большинство компаний работают в полуспящем режиме и работодатель с удовольствием дает отпуска сотрудникам. При этом работодатель вправе требовать график отпусков на год вперед.

Для большинства работников, в свою очередь, желательно выйти в отпуск летом - в теплый сезон, позволяющий путешествовать по стране. Как правило, самый рабочий сезон в России длится с сентября по декабрь и с марта по май.