«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Банка Уралсиб на уровне ruА

Агентство сохранило оценку кредитоспособности банка без изменений, прогноз — стабильный

Фото: Банк Уралсиб

Рейтинг банка обусловлен высокой оценкой его рыночных позиций, качеством активов, комфортной достаточностью капитала при приемлемых показателях рентабельности, адекватной оценкой ликвидности, а также эффективностью корпоративного управления и стратегического обеспечения

Уралсиб продолжает реализовывать стратегию, нацеленную на сбалансированный рост и повышение эффективности бизнеса. Ранее в 2026 году рейтинг банка подтвердили и другие агентства: АКРА — на уровне A(RU), НКР — на уровне A+.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» — один из ведущих банков России, который обслуживает розничных и корпоративных клиентов и предлагает им широкий набор банковских продуктов и услуг. Ключевые направления работы — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоены рейтинги сразу от трёх агентств: «А» (RU) от АКРА, «А+» от НКР и «ruА» от «Эксперт РА».

Региональная сеть продаж банка охватывает 8 федеральных округов и 51 регион. По данным на 1 октября 2026 года она включает 188 точек продаж и 1082 банкомата.

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