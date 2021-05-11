11 мая 2021, 09:17
Экс-вратарь «СКА-Карелии» Шестеркин не поможет сборной России на ЧМ
Экс-голкипер карельского клуба пропустит мировое первенство по рекомендации врачей «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игорь Шестеркин не поможет сборной России на чемпионате мира по хоккею, который пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды в Twitter.
По информации сборной России, бывший вратарь «СКА-Карелия» выразил желание участвовать в мировом первенстве, однако врачи его нынешнего клуба - «Нью-Йорк Рейнджерс» - запретили ему поездку в Латвию.
Напомним, что сборная России сыграет на чемпионате мира в одной группе с командами Чехии, Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Швеции и Беларуси. Фото «Чемпионат»