Экс-вратарь «СКА-Карелии» Шестеркин не поможет сборной России на ЧМ

Игорь Шестеркин не поможет сборной России на чемпионате мира по хоккею, который пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды в Twitter.

По информации сборной России, бывший вратарь «СКА-Карелия» выразил желание участвовать в мировом первенстве, однако врачи его нынешнего клуба - «Нью-Йорк Рейнджерс» - запретили ему поездку в Латвию.

Напомним, что сборная России сыграет на чемпионате мира в одной группе с командами Чехии, Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Швеции и Беларуси. Фото «Чемпионат»