Экс-футболист ФК «Карелия» может перейти в «Валенсию»

Бывший футболист футбольного клуба «Карелия» Далер Кузяев может перейти в знаменитую испанскую «Валенсию». Об этом сообщает «Чемпионат».

По данным издания, агент игрока ведет переговоры с клубом Ла-Лиги о трансфере полузащитника. Сам Кузяев твердо намерен продолжить карьеру в Европе.

В последние годы Кузяев выступал за петербургский «Зенит». С этим клубом Далер становился чемпионом России.

За футбольный клуб «Карелия» Далер Кузяев играл в сезоне 2012-13 под руководством своего отца. Он провел в команде из Петрозаводска 22 матча, не отметившись забитыми мячами. В сборной России Кузяев выступает с 2017 года. Он играл, в том числе, на чемпионате мира в нашей стране в 2018 году.