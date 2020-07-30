По стадиону «Юность» пробежит депутат Госдумы РФ

2 августа в столице Карелии состоится IV Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», сообщает минспорта Карелии.

Петрозаводск станет одним из 85 городов, где в одно время вне зависимости от часовых поясов состоится массовый забег.



Старт назначен на 9 утра, забег пройдет на стадионе «Юность». Участники смогут преодолеть дистанции на 1520 метров, 5, 10 или 21,1 км.



«В забеге примут участие ведущие спортсмены республики, любители бега, а также депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Евгений Ревенко и члены Правительства Республики Карелия», - сообщает минспорта.

Напомним, Евгений Ревенко в прошлом — журналист, ведущий программ «Вести» и «Вести недели», директор дирекции информационных программ телеканала «Россия-1».