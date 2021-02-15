Двое жителей Сортавалы превратили гараж в наркопритон

Полицией Сортавальского района окончено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, сообщает МВД Карелии.

Установлено, что указанные лица, мужчины 1993 года рождения, организовав преступную группу, наладили доставку и сбыт на территории района наркотических средств растительного и синтетического происхождения.

Оперативными сотрудниками задокументирована преступная деятельность группы. Получая бесконтактным способом крупную партию «товара», они дробили ее на розничные партии, сбывали, оставляя закладки в тайниках. Подозреваемым инкриминируется семь эпизодов преступной деятельности, три из которых – в составе ОПГ.

При проведении обыска, в принадлежащем одному из подозреваемых гараже, оперативники обнаружили и изъяли более двухсот граммов наркотических веществ, подготовленных к сбыту, а также весы и предметы для расфасовки запрещенных к обороту веществ.

Кроме этого, наркосбытчики, сами являясь потребителями веществ, систематически предоставляли гараж для употребления наркотиков другим наркоманам.

Обвиняемые полностью изобличены в преступной деятельности. По выявленным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время они направлены в суд для рассмотрения по существу.

Фото с сайта МВД Карелии