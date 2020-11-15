Двое детей пострадали в ДТП в Медвежьегорском районе Карелии

В деревне Великая Нива, Медвежьегорского района Карелии, вчера в 20:40 37-летний водитель автомобиля «Рено Логан» совершил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на препятствие, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии».

В результате ДТП, 15-летний и 16-летний пассажиры получили травмы, пострадавшим оказана медицинская помощь.

Фото из паблика Госавтоинспекция Карелии