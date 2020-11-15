15 ноября 2020, 14:24
Двое детей пострадали в ДТП в Медвежьегорском районе Карелии
Автомобиль выехал с дороги и врезался в дерево
В деревне Великая Нива, Медвежьегорского района Карелии, вчера в 20:40 37-летний водитель автомобиля «Рено Логан» совершил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на препятствие, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии».
В результате ДТП, 15-летний и 16-летний пассажиры получили травмы, пострадавшим оказана медицинская помощь.
Фото из паблика Госавтоинспекция Карелии