15 ноября 2020, 14:24
Происшествия

Двое детей пострадали в ДТП в Медвежьегорском районе Карелии

Автомобиль выехал с дороги и врезался в дерево

В деревне Великая Нива, Медвежьегорского района Карелии, вчера в 20:40 37-летний водитель автомобиля «Рено Логан» совершил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на препятствие, сообщает паблик «Госавтоинспекция Карелии».

В результате ДТП, 15-летний и 16-летний пассажиры получили травмы, пострадавшим оказана медицинская помощь.

Фото из паблика Госавтоинспекция Карелии

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Карелия
Медвежьегорский район
Великая Нива
Госавтоинспекция Карелии
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