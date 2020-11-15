В Кондопоге задержан еще один пьяный водитель

14 ноября в 04 часа 40 минут в Кондопоге от управления транспортным средством отстранен нетрезвый водитель, сообщает паблик «Госавтоинспекция Кондопоги»

В отношении водителя составлен административный материал по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ. Нарушителю предстоит оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и лишиться водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Госавтоинспекция призывает водителей к трезвости за рулем.

Сообщить информацию о нетрезвом водителе можно по телефону 102 или 8 (81451) 20902.

Фото из паблика Госавтоинспекция Кондопоги