07 декабря 2023, 15:12
Движение по трассе «Кола» после страшной аварии восстановили
Разбитые в ДТП автомобили убрали с проезжей части, на месте работают следователи
Восстановили движение по автодороге «Кола», которое перекрывали после страшного ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии, но отметили, что водители должны быть внимательными.
Напомним, авария произошла в Пряжинском районе 7 декабря, столкнулись две фуры и легковушка, погиб человек. Движение по трассе было затруднено, но теперь транспорт пустили.
Сотрудники ГИБДД призвали соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. На месте аварии работает следственно-оперативная группа. // фото: ОПС по Пряжинскому району/ВКонтакте