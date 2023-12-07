07 декабря 2023, 15:12
Происшествия

Движение по трассе «Кола» после страшной аварии восстановили

Разбитые в ДТП автомобили убрали с проезжей части, на месте работают следователи

Восстановили движение по автодороге «Кола», которое перекрывали после страшного ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии, но отметили, что водители должны быть внимательными.

Напомним, авария произошла в Пряжинском районе 7 декабря, столкнулись две фуры и легковушка, погиб человек. Движение по трассе было затруднено, но теперь транспорт пустили.

Сотрудники ГИБДД призвали соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. На месте аварии работает следственно-оперативная группа. // фото: ОПС по Пряжинскому району/ВКонтакте

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новости Карелии
Пряжинский район
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