05 декабря 2023, 14:35
Соцсети

Движение по мосту в Петрозаводске оказалось затруднено из-за аварии

Очевидцы рассказали о ДТП на Гоголевском путепроводе

Движение транспорта оказалось затруднено из-за группового ДТП на Гоголевском мосту.

Об инциденте сообщили очевидцы в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

 

Судя по кадрам, один автомобиль выехал на снежный бруствер, другой встал поперек путепровода, также с аварийкой остановился внедорожник. // фото скриншот/ видео VK-группа «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

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Метки: 
ДТП
Гоголевский путепровод
новости петрозаводска