Движение по мосту в Петрозаводске оказалось затруднено из-за аварии

Движение транспорта оказалось затруднено из-за группового ДТП на Гоголевском мосту.

Об инциденте сообщили очевидцы в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по кадрам, один автомобиль выехал на снежный бруствер, другой встал поперек путепровода, также с аварийкой остановился внедорожник. // фото скриншот/ видео VK-группа «Подслушано у водителей Птз и Карелии»