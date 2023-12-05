05 декабря 2023, 14:35
Движение по мосту в Петрозаводске оказалось затруднено из-за аварии
Очевидцы рассказали о ДТП на Гоголевском путепроводе
Движение транспорта оказалось затруднено из-за группового ДТП на Гоголевском мосту.
Об инциденте сообщили очевидцы в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Судя по кадрам, один автомобиль выехал на снежный бруствер, другой встал поперек путепровода, также с аварийкой остановился внедорожник. // фото скриншот/ видео VK-группа «Подслушано у водителей Птз и Карелии»