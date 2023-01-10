Движение по дорогам в Лахденпохском районе ограничат из-за ралли

В Лахденпохском районе с 27 по 28 январе пройдет ралли «Карелия-2023». Из-за проведения автогонок некоторые участки дорог будут закрывать для проезда машин. Как сообщает паблик «Лахденпохья-Навсегда», соответствующий приказ издал региональный Минтранс.

В частности, 21 и 22 января проезд будет запрещен по участку дороги Куркиеки-Алхо с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00. Затем дороги в этом месте будут перекрывать 25 января также с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00. Под аналогичные ограничения попадет подъезд к поселку Тиурула.

27 января с 14:30 до 18:30 планируется ограничение движения на дороге Элисенваара-Лумиваара-Лахденпохья, с 15:00 до 19:00 - на подъезде к пункту пропуска Сювяоро. 28 января дважды в день будут перекрывать участки Элисенваара-Лумиваара-Лахденпохья, Алхо-Кетроваара, Вялимяки-Костамоярви. // фото unsplash.com