09 января 2023, 18:01
Спорт

Новый ФОК в Петрозаводске примет крупный турнир по флорболу

В столицу Карелии приедут сильнейшие флорболистки страны

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Динамо» в Петрозаводске готовится принять крупные соревнования по флорболу. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

С 13 по 15 января в ФОКе в переулке Боровой пройдет II тур чемпионата России по флорболу среди женщин в Высшей лиге.

За победу в соревнованиях будут бороться команды из Карелии, Архангельской области, Нижегородской области и Санкт-Петербурга. Жителей Петрозаводска приглашают поболеть за наших земляков. // Фото: МВД по РК

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Петрозаводск
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