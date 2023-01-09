Новый ФОК в Петрозаводске примет крупный турнир по флорболу

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Динамо» в Петрозаводске готовится принять крупные соревнования по флорболу. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

С 13 по 15 января в ФОКе в переулке Боровой пройдет II тур чемпионата России по флорболу среди женщин в Высшей лиге.

За победу в соревнованиях будут бороться команды из Карелии, Архангельской области, Нижегородской области и Санкт-Петербурга. Жителей Петрозаводска приглашают поболеть за наших земляков. // Фото: МВД по РК