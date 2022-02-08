Две новые дороги построят в этом году в Костомукше

На совещании по социально-экономическому развитию Костомукши министр строительства Карелии Виктор Россыпнов сообщил, что из федерального бюджет удалось получить дополнительные средства на строительство двух новых дорог в городе.

Предполагается, что в Костомукше в 2022 году будет построено две новые дороги общей протяженностью 3,5 километра. Условием выделения федеральных средств является строительство жилья.

В 2022 году в городе горняков должно быть построено не только 3,5 километра дорог, но и 15 тысяч квадратных метров нового жилья. По словам главы Костомукши Сергея Новгородова, речь идет как о строительстве индивидуальных домов, так и многоэтажных. За выполнение этих планов ответственность несет карельский Минстрой. (фото pixabay.com, tookapic)