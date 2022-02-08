Самовольно построенный торговый центр снесут в Костомукше

В Костомукше планируют снести торговый центр. Об этом рассказал глава города Сергей Новгородов на совещании по социально-экономическому развитию территории.

По его словам, возведенный торговый центр был признан самовольной постройкой. Совместно с госкомитетом РК по строительному, жилищному и дорожному надзору было выявлено, что торговый центр построен незаконно.

Администрация Костомукши обратилась с иском в суд, где сейчас рассматривается вопрос о сносе незаконной постройки, которая не соответствует проектной документации. Фото pixabay.com/StockSnap