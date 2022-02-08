Новые железнодорожные круглогодичные маршруты запустят в Карелии летом

На совещании по социально-экономическому развитию Костомукши глава региона Артур Парфенчиков сообщил, что в республиканском бюджете на 2022 год предусмотрено выделение 45 миллионов рублей на организацию пригородного железнодорожного сообщения.

Предполагается, что с июня 2022 года будут пущены поезда по маршруту Лендеры-Суккозеро-Костомукша и Костомукша-Кочкома-Беломорск. Парфенчиков надеется, что новые железнодорожные круглогодичные маршруты не только решат проблемы местных жителей, но и будут способствовать активизации туристических потоков к беломорским петроглифам. К тому же из федерального бюджета выделено 5 миллиардов рублей на обустройство двух международных пунктов пропуска Вяртсиля и Люття.

По прогнозам главы Карелии, через международный пункт пропуска Люття в перспективе ожидается более 1 миллиона пересечений автотранспорта в год. Это позволит активнее привлекать туристов из Финляндии в Беломорск и на Кижи. Правда, для реализации этих планов необходимо, чтобы отступил коронавирус и открылась граница с Финляндией. (фото pixabay.com, analogicus)