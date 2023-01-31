Два жилых дома сгорели на севере Карелии

В понедельник в 10 часов 12 минут на пульт пожарно-спасательной службы Сегежского района поступило сообщение о том, что в поселке Полга горит одноэтажный двухквартирный деревянный жилой дом. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

По тревоге на место происшествия выехали пожарные из поселков Валдай и Надвоицы. Когда, преодолев расстояние более пятидесяти километров, первые пожарные прибыли к месту вызова, деревянное строение было уже не спасти. В результате пожара дом был значительно поврежден огнем.

Еще один пожар на севере республики произошел сегодня ночью в деревне Коккосалма Лоухского района. Огонь вспыхнул в частном доме в 3 часа 47 минут. Для тушения были привлечены пожарные из поселков Кестеньга и Пяозерский.

И в этом случае пожарным пришлось преодолеть значительное расстояние до места происшествия, что не могло не сказаться на исходе пожара. В результате ЧП одноэтажное деревянное строение было значительно повреждено огнем.

Сейчас по обоим пожарам проводится проверка, в ходе которой специалистам предстоит установить причину ЧП и размер материального ущерба. // Фото: unsplash.com