16 апреля 2021, 08:31
Два внедорожника не поделили дорогу на Октябрьском проспекте
Пешеход невольно спровоцировал ДТП в столице Карелии
15 апреля в Петрозаводске два внедорожника столкнулись на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманской. Инцидент произошел в 11:28 и попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как при совершении левого поворота один из автомобилей затормозил, чтобы пропустить начавшего движение пешехода. В этот момент водитель ехавшего следом внедорожника отвлекся и совершил столкновение.
В результате инцидента транспортные средства получили механические повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено.