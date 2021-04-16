16 апреля 2021, 08:31
Происшествия

Два внедорожника не поделили дорогу на Октябрьском проспекте

Пешеход невольно спровоцировал ДТП в столице Карелии

15 апреля в Петрозаводске два внедорожника столкнулись на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманской. Инцидент произошел в 11:28 и попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как при совершении левого поворота один из автомобилей затормозил, чтобы пропустить начавшего движение пешехода. В этот момент водитель ехавшего следом внедорожника отвлекся и совершил столкновение.

В результате инцидента транспортные средства получили механические повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено.

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