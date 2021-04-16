16 апреля 2021, 07:49
Происшествия

Пожарные вытащили застрявший в грунте в Петрозаводске грузовик

Необычная спасательная операция проведена в столице Карелии

Вчера в 16 часов 26 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил не совсем обычный звонок с просьбой о помощи. Об этом нашему порталу рассказал источник, близкий к МЧС по РК.

На улице Ломоносова груженый большегруз провалился в грунт и самостоятельно не смог выехать на дорогу.

Прибывшие к месту вызова пожарные взяли на буксир грузовик и стабилизировали его на дорожное полотно.

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Петрозаводск
улица Ломоносова
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МЧС
новости петрозаводска