Пожарные вытащили застрявший в грунте в Петрозаводске грузовик

Вчера в 16 часов 26 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил не совсем обычный звонок с просьбой о помощи. Об этом нашему порталу рассказал источник, близкий к МЧС по РК.

На улице Ломоносова груженый большегруз провалился в грунт и самостоятельно не смог выехать на дорогу.

Прибывшие к месту вызова пожарные взяли на буксир грузовик и стабилизировали его на дорожное полотно.