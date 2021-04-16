Жесткая авария произошла на мосту между Кукковкой и Древлянкой

Сегодня в 6:12 в Петрозаводске на мосту между Кукковкой и Древлянкой произошла жесткая авария. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как легковой автомобиль при попытке опережения другой машины занесло. После этого транспортное средство отбросило сначала в одно ограждение, а затем в другое.

На месте ДТП работали сотрудники скорой помощи, пожарные и полицейские. Обстоятельства аварии, а также наличие пострадавших уточняются.