15 апреля 2021, 20:09
Сегодня на пешеходном переходе сбили несовершеннолетнего велосипедиста
Судя по видео, ребенок нарушил правила дорожного движения
15 апреля в 17:21 дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста произошло в Петрозаводске на пешеходном переходе у дома №12 по улице Антонова (Ключевая), сообщил паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
ДТП попало на камеры наблюдения компании «Ситилинк». На записи видно, что ребенок, вместо того, чтобы спешиться и перейти дорогу, ведя велосипед за руль, попытался переехать дорогу на колесах и был сбит автомобилем, водитель которого не успел среагировать.
Насколько можно понять, удар пришелся в переднее колесо велосипеда и есть вероятность, что ребенок сильно не пострадал.
Фото – скриншот с видео.