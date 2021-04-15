Сегодня на пешеходном переходе сбили несовершеннолетнего велосипедиста

15 апреля в 17:21 дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста произошло в Петрозаводске на пешеходном переходе у дома №12 по улице Антонова (Ключевая), сообщил паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

ДТП попало на камеры наблюдения компании «Ситилинк». На записи видно, что ребенок, вместо того, чтобы спешиться и перейти дорогу, ведя велосипед за руль, попытался переехать дорогу на колесах и был сбит автомобилем, водитель которого не успел среагировать.

Насколько можно понять, удар пришелся в переднее колесо велосипеда и есть вероятность, что ребенок сильно не пострадал.

Фото – скриншот с видео.