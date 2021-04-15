15 апреля 2021, 19:31
Происшествия

Жесткое ДТП произошло на пересечении Московской и Варкауса

Двигавшуюся на большой скорости машину отбросило на встречную полосу

Сегодня в 18:45 на пересечении улицы Московской и набережной Варкауса произошло серьезное ДТП, сообщил паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Двигавшаяся на большой скорости по Варкауса со стороны улицы Мелентьевой машина протаранила выезжающую с Московской легковушку. Сила удара была столь велика, что машину отбросило на встречную полосу, где она стукнула еще один автомобиль и в конце траектории затормозилась об столб троллейбусной контактной сети.

ДТП попало на камеры наблюдения компании «Сампо».

Фото – скриншот с видео.

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Метки: 
Петрозаводск
набережная Варкауса
улица Московская
ДТП
столкновение автомобилей