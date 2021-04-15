Жесткое ДТП произошло на пересечении Московской и Варкауса

Сегодня в 18:45 на пересечении улицы Московской и набережной Варкауса произошло серьезное ДТП, сообщил паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Двигавшаяся на большой скорости по Варкауса со стороны улицы Мелентьевой машина протаранила выезжающую с Московской легковушку. Сила удара была столь велика, что машину отбросило на встречную полосу, где она стукнула еще один автомобиль и в конце траектории затормозилась об столб троллейбусной контактной сети.

ДТП попало на камеры наблюдения компании «Сампо».

Фото – скриншот с видео.