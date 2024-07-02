Два транспортных средства угнали из одного двора в Кеми

В полицию Кеми поступили два заявления об угоне транспорта. Это произошло в одном и том же дворе, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 22-летний местный житель, который ранее уже был судим. Он признался в содеянном.

Выяснилось, что в ту ночь мужчина выпивал у себя дома. В какой-то момент он вышел во двор и увидел чужой мопед. Молодому человеку удалось завести транспортное средство, и он отправился кататься. Когда надоело, бросил мопед и вернулся домой. Через некоторое время ту же операцию он провернул и со стоявшим во дворе чужим мотороллером.

По факту двух угонов возбуждены уголовные дела. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch