ДТП с бензовозом и фурой: разлитое топливо заливают песком и пеной

Работа по устранению крупного ДТП на 898 км автодороги Р-21 "Кола", где сегодня бензовоз столкнулся с большегрузом, идет полным ходом. Поскольку топливо из бензовоза разлилось на трассу, дорога перекрыта в обе стороны, но сейчас организованы пути объезда. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Кола".

«Для объезда можно воспользоваться маршрутом км 864 автодороги Р-21 "Кола" - п.Калевала - п.Тунгозеро-км 1010 автодороги Р-21 "Кола". Переждать закрытие участка дороги возможно на стоянках на 857 и 925 км автодороги Р-21 "Кола". На месте аварии работает дорожная техника, ГИБДД и МЧС», - сообщает ведомство.

Также оперативный дежурный ФКУ Упрдор "Кола" рассказал порталу «Петрозаводск говорит», что в ДТП нет ни погибших, ни пострадавших. В настоящий момент силами ФКУ Упрдор "Кола" на участке, где вылит бензин, идет засыпка трассы песком. МЧС Карелии также организует заливку пеной, чтобы избежать ядовитых испарений.

Работа займет от трех до четырех часов, потом движение по трассе будет открыто.