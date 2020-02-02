02 февраля 2020, 13:38
Бензовоз столкнулся с фурой, трасса закрыта из-за разлившегося топлива
Крупное ДТП произошло в Кемском районе Карелии
В Кемском районе произошло крупное ДТП. По информации ГИБДД Карелии, сегодня на 898 км автодороги Кола столкнулись большегруз и бензовоз.
В результате столкновения произошёл разлив топлива на проезжую часть. На данном участке дороги закрыто движение автотранспорта в обоих направлениях.
Как сообщают в ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются, по предварительным сведениям пострадавших нет.
Водителям, следующим в данном направлении, необходимо учитывать возможную задержку.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Об открытии движения будет сообщено дополнительно.