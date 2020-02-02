Бензовоз столкнулся с фурой, трасса закрыта из-за разлившегося топлива

В Кемском районе произошло крупное ДТП. По информации ГИБДД Карелии, сегодня на 898 км автодороги Кола столкнулись большегруз и бензовоз.

В результате столкновения произошёл разлив топлива на проезжую часть. На данном участке дороги закрыто движение автотранспорта в обоих направлениях.

Как сообщают в ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются, по предварительным сведениям пострадавших нет.

Водителям, следующим в данном направлении, необходимо учитывать возможную задержку.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Об открытии движения будет сообщено дополнительно.