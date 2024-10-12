Дождливо и холодно будет 13 октября в Карелии

Облачная с прояснениями погода ожидается 13 октября в республике. Ночью будет без существенных осадков, а днем пройдет небольшой, местами умеренный дождь, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

Ветер ночью юго-западный и южный, днем юго-восточный и восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит -1, +4 градуса, местами будет до -4 градусов, днем ожидается +5, +10 градусов.

В Петрзаводске тоже облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем пройдет небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный и южный, утром и днем задует юго-восточный и восточный. Температура воздуха ночью ожидается +1, +3 градуса, днем потеплеет до +6,+8 градусов. Атмосферное давление будет падать. // фото: pixabay.com