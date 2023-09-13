Дожди придут сегодня в Карелию

Сегодня, 13 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +20, +22°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +17, +22°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +17, переменная облачность, дождь.

В Сегеже до +18, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +18, переменная облачность, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»