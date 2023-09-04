Дожди пойдут во вторник в Карелии

Во вторник в Петрозаводске облачно, ночью с прояснениями. Днем ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +10, +12, днем +15,+17, рассказали в гидрометцентре региона. Атмосферное давление будет падать.

5 сентября в Карелии облачно с прояснениями. Ночью по северным районам пройдет небольшой дождь, днем на большей части также дожди, по центральным районам местами сильные. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +14, +19.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +6, днем +16;

В Кондопоге, Олонце, Пудоже, Сортавале ночью +8, днем +19;

В Медвежьегорске ночью +8, днем +17;

В Сегеже, Суоярви ночью +7, днем +17.

Ранее синоптики дали прогноз на сентябрь и рассказали, когда уйдет тепло. // фото «Петрозаводск говорит»