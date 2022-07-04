Дожди и грозу обещают жителям Карелии во вторник

Во вторник в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем прогнозируется кратковременный дождь, гроза, рассказали в региональном гидрометцентре. Ветер юго-западный, южный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +15, +17, днем +23, +25. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, южный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +13, +18, днем +23, +28.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +14, днем +27;

В Кондопоге ночью +15, днем +25;

В Медвежьегорске ночью +15, днем +26;

В Олонце ночью +14, днем +25;

В Пудоже ночью +14, днем +28;

В Сегеже ночью +15, днем +27;

В Сортавале ночью +13, днем +23;

В Суоярви ночью +14, днем +25. (фото unsplash.com, Marcus Neto)