Дожди и грозу обещают жителям Карелии во вторник
Во вторник в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем прогнозируется кратковременный дождь, гроза, рассказали в региональном гидрометцентре. Ветер юго-западный, южный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +15, +17, днем +23, +25. Атмосферное давление будет слабо падать.
В Карелии облачно с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, южный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +13, +18, днем +23, +28.
По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +14, днем +27;
В Кондопоге ночью +15, днем +25;
В Медвежьегорске ночью +15, днем +26;
В Олонце ночью +14, днем +25;
В Пудоже ночью +14, днем +28;
В Сегеже ночью +15, днем +27;
В Сортавале ночью +13, днем +23;
В Суоярви ночью +14, днем +25. (фото unsplash.com, Marcus Neto)