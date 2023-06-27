Дождь с грозой прогнозируют в среду в Петрозаводске и Карелии

В среду в Петрозаводске переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер восточных направлений слабый, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +11, +13, днем +24,+26, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах гроза. Ветер переменных направлений слабый, днем при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +22, +27.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +13, днем +23;

В Кондопоге ночью +14, днем +26;

В Медвежьегорске, Сортавале ночью +13, днем +26;

В Олонце, Пудоже ночью +12, днем +27;

В Сегеже ночью +12, днем +25;

В Суоярви ночью +13, днем +25. // фото «Петрозаводск говорит»