Дождь и гроза ожидаются завтра в Петрозаводске и Карелии

Завтра, в пятницу 5 июня, по информации Карельского Гидрометцентра, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, гроза. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью будет от +9 до +11, днем от +17 до +19 градусов.

В целом по Карелии будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер ожидается восточный, юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью будет от +7 до +12, днем от +16 до +21, на севере местами от +10 до +15 градусов.

Прогноз погоды в районах Карелии от gismeteo.ru

В Костомукше – переменная облачность, дождь, температура воздуха от +10 до +16 градусов.

В Сегеже – переменная облачность, дождь, гроза, температура воздуха от +13 до +17 градусов.

В Сортавале – переменная облачность, дождь, температура воздуха от +10 до +14 градусов.

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.