Дорога вранья. Как жительница Карелии у губернатора трактор просила

Текст: Георгий Чентемиров

“Спасибо всем друзьям за помощь! Сегодня у нас торжественный день: впервые прочистили дорогу!” — написала на своей странице в социальной сети жительница деревни Сельги Майя Исакова. Женщина с ноября добивалась, чтобы дорогу к ее дому очистили от снега. Писала главе республики, а под новый год даже заявила о голодовке.

Вместо трактора — социальная койка

Сельги — небольшая деревня в составе Паданского поселения в Медвежьегорском районе. Майя живет здесь вместе с матерью, которая, по ее словам, входит в категорию “детей войны”. Женщина уверяет: ни ей, ни матери жизнь в городе не мила, в деревню они переехали сразу же, как только Майя вышла на пенсию. Дом хороший, теплый. Единственная их серьезной проблемой стала дорога к этому самому дому.

— В прошлом году нам тоже дорогу не чистили. Мы в январе написали в поселковую администрацию, и ответ пришел только в конце февраля, когда до весны уже всего ничего осталось. Вместо того чтобы почистить дорогу, они маме предложили социальную койку, — рассказывает Исакова.

"Мама, конечно, обиделась: что из собственного дома уходить? Мы наконец-то попали домой! А с учетом того же коронавируса — мы, может быть, живы до сих пор ровно потому, что сейчас в деревне!"

К нынешним снегопадам женщина, в отличие от чиновников, стала готовиться заранее.

— Еще 18 октября написала в администрацию поселка Паданы. Спросила, будет ли чиститься дорога, но ответа не получила. Когда начались снегопады, я снова написала. Мне ответили: будут чистить там, где проедет техника, — рассказала женщина.

Это не шутка. Майя Исакова прислала журналисту “ПТЗ говорит” письмо от паданской администрации. В нем действительно так и сказано:

“Ваша улица будет убираться от снега. Где возможно проехать уборочной технике...”

Дом Исаковой находится не в лесу и даже не на отшибе, он стоит посредине улицы, тянущейся вдоль озера Селецкое. Дальше тоже есть дома, причем обитаемые. По словам Майи, один пенсионер каждый год на зиму уезжает в город, живет по съемным квартирам, пока снег не растает, и весной возвращается в Сельги.

— Люди говорят, что приезжали бы и зимой, если бы дорога была. Вот этот пенсионер сейчас на Новый год приезжал, привез “мотособаку”, чтобы до дома добраться.

У Майи мотособаки нет, поэтому пришлось работать руками. Заваленную снегом дорогу она убирала самостоятельно. Параллельно начала писать главе Карелии Артуру Парфенчикову. Трижды получила одинаковый ответ: “Ваше обращение передано главе администрации Медвежьегорского района”.

И действительно, в середине декабря Исаковой пришло сообщение от районного главы. Максим Антипов сообщил, что они будут рекомендовать (!) поселковым властям убирать ее дорогу. А перед самым Новым годом Антипов заявил, что путь к дому Исаковой уже расчищен — и будет чиститься регулярно.

На самом деле, утверждает женщина, дорогу и разворот ей пришлось чистить самой. Она поздравила главу администрации с наступающим Новым годом — и объявила о голодовке.

“Я сам обманываться рад”

В последние дни новогодних каникул история Майи Исаковой получила резонанс в соцсетях и СМИ. После чего дорогу к ее дому все же убрали от снега. Событие оказалось настолько значимым, что о нем даже написали на сайте регионального правительства. Правда, в пресс-релизе жительницу Сельги фактически обвинили в том, что она подняла шум на ровном месте.

"Как сообщили в Администрации района, расчистка дороги к дому женщины-пенсионерки проводилась постоянно: Кольское ДРСУ чистило улицу и до Нового года, и в праздничные дни, в частности, 5 января",

— сообщается в пресс-релизе.

Получается, Майя Исакова лжет? Вот это поворот. А может, нагло врут в администрации Медвежьегорского района? Это оказалось легко проверить. Журналист портала “Петрозаводск говорит” позвонил в главе Паданского поселения Юрию Мосийчуку. И тот подтвердил, что дорогу к дому Исаковой действительно долго не могли почистить по объективным причинам.

— Понимаете, деревня Сельги расположена на берегу озера. На скале дома стоят под уклоном. Я летом там пешком хожу, [потому что на машине не заехать]. По возможности техникой, которая может туда заехать, чистится дорога. Но к ней, к дому… Там скала, и не вся спецтехника может подъехать. Но сегодня (10 января. — Авт.) погрузчик потихоньку смог доехать и почистить дорогу, которую она хочет.

Майя Исакова считает, что проблема надуманная:

— Я все время доказывала, что они даже не пытаются к нам проехать. Да, есть горки, но не такие уж они высокие!

Любопытно, что техника, сумевшая все же добраться до неприступного дома Исаковой, принадлежит Кольскому ДРСУ. Именно эта организация выполняет контракт по уборке дорог Паданского поселения, в том числе в деревне Сельги. Почему же пустить проходимый погрузчик нельзя было раньше? Этот вопрос был задан, но ответ на него не прозвучал (наверное, потому, что его просто нет).

Еще интересно, что имели в виду в медвежьегорской администрации, когда через официальный сайт правительства сообщали, будто дорога к дому Исаковой чистится регулярно. Кто же дезинформирует население — пенсионерка на пару с главой поселения или районные чиновники?

Сейчас Майя Исакова довольна. Их с матерью освободили из снежного плена. Для этого, правда, пришлось писать губернатору, грозить голодовкой и поднимать шум в соцсетях и СМИ. Жить в отдаленных поселках — без связи, без магазинов, без нормальной медицины — становится все труднее. И, кажется, заставлять чиновников выполнять свои обязательства, даже самые минимальные и очевидные, получается только со скандалом. Пока еще это работает. // Фото: Майя Исакова