Замурованная в доме с 92-летней мамой женщина хочет объявить голодовку

Жительница деревни Сельги в Медвежьегорском районе практически в буквальном смысле замурована в собственном доме с беспомощной 92-летней мамой. Она пожаловалась на местных чиновников в своем аккаунте ВКонтакте.

Ситуация продолжается уже два года. Снегоуборочная техника не доезжает до дома женщин несколько сот метров. Сами они убрать завалы снега не в состоянии.

Мать Майи Исаковой прикована к постели, она дитя войны. Сама женщина тоже не отличается богатырским здоровьем, ей 56 лет. Сельчанка написала властям письмо еще 9 декабря и попросила о помощи. Но прошел месяц, а никто так и не помог. Чиновники присылают отписки и уверяют, что дорога расчищена.

- Это страшно - оказаться запертыми в зимнее время, когда на полкилометра ни одной души нет, - признается Майя.

Она предупредила, что начнет голодовку, потому что у нее нет другого выхода.