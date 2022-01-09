С улиц Петрозаводска в воскресенье активно эвакуируют автомобили

Фотографии автомобилей, которые увозят с места стоянки на эвакуаторе, опубликовала Госавтоинспекция Петрозаводска. Водители нарушили правила, объяснили в ГИБДД.

Автомобилистам напомнили, что нельзя ставить машины на «зебре» или ближе пяти метров перед ней. Тем, кто игнорирует запрет, предстоит заплатить штраф.

Но гораздо больше потери тысячи рублей водителей волнует перемещение их автомобилей на специализированную стоянку.

На снимках инспекторы ДПС запечатлели, как увозят машины с улиц Ровио и Чистая. Их владельцы припарковали соответственно около домов №№ 18 и 7.

В комментариях пожаловались, что с улицы Чкалова автомобили можно забирать хоть круглые сутки. Машины ставят рядом с домом № 58, закрывая пешеходный переход.

А на участке между улицами Чапаева, 44 и Чкалова, 40 автомобили все время паркуют вторым рядом, перекрывая проезд. // Фото: источник