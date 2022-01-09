Остановку транспорта запретят еще в ряде мест Петрозаводска

Еще на одной из улиц Петрозаводска с понедельника, 10 января нельзя будет останавливаться транспортным средствам. В мэрии сообщили, что речь идет о микрорайоне Голиковка.

Запрещающие знаки будут работать на улице Кузьмина по обеим ее сторонам, на участке между Калинина и Варламова.

Как пояснили в городской администрации, такое решение приняли, чтобы улучшить качество уборки дороги. Для этого приходится повышать ее пропускную способность. // Фото: www.newkaliningrad.ru