09 января 2022, 13:54
Остановку транспорта запретят еще в ряде мест Петрозаводска
С понедельника в микрорайоне Голиковка изменится схема движения
Еще на одной из улиц Петрозаводска с понедельника, 10 января нельзя будет останавливаться транспортным средствам. В мэрии сообщили, что речь идет о микрорайоне Голиковка.
Запрещающие знаки будут работать на улице Кузьмина по обеим ее сторонам, на участке между Калинина и Варламова.
Как пояснили в городской администрации, такое решение приняли, чтобы улучшить качество уборки дороги. Для этого приходится повышать ее пропускную способность. // Фото: www.newkaliningrad.ru