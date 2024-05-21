Дорога к старинному монастырю станет безопаснее

Рабочие освобождают от кустарника и деревьев обочины дороги, ведущей к Важеозе́рскому Спасо-Преображенскому монастырю. В монастырь можно попасть только по грунтовой дороге, которая ведет от трассы «Кола». Протяженность этого пути 12 километров. Сейчас здесь ведутся работы по расчистки обочин от растительности.

«Видимость на этом участке значительно улучшится. Ехал однажды здесь зимой, так с встречным транспортом еле-еле разъехался, так как дорога была узкая. Надеюсь, что следующей зимой ничего не помешает уборке снега»,

— поделился паломник из Санкт-Петербурга.

На берегу красивейшего озера в Олонецком районе, практически в глухих местах, находится старинная православная обитель.

Ее история насчитывает около пяти веков. В Важеозерском монастыре службы проходят каждый день. Так, например, 19 мая христиане отметили День жен–мироносиц.

В церкви Всех Святых (1856 года постройки), которая является объектом культурного наследия регионального значения, прошла праздничная литургия и крестный ход.

Пассажирский транспорт сюда не заходит, поэтому здесь нет толп туристов. Хотите тишины и уединения — вам именно сюда.// фото: Алина Гапеева