Дополнительные «Ласточки» пойдут в Рускеалу в новогодние праздники

В новогодние праздники дополнительные «Ласточки» повезут пассажиров из Санкт-Петербурга в Рускеалу. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Дополнительные поезда будут курсировать в исполнении «Премиум» с улучшенной компоновкой мест со 2 по 9 января. Поезд будет выезжать из Северной столицы в 8:31 и приезжать в Рускеалу в 13:30. Из Рускеалы поезд отправится в 19:20 и прибудет в Петербург в 23:59. «Ласточка» остановится в Девяткино, Сосново, Приозерске, Кузнечном и Сортавале.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести уже сейчас в кассах, на сайте «РЖД» или через мобильное приложение. Фото pitertransport.com