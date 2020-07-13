Донорская кровь требуется в Карелии

Как сообщает петрозаводская станция переливания крови, на сегодняшний день она остро нуждается в донорах О (I) Rh (+/-), A (II) Rh (+/-), B (III) Rh (-) и донорах AB Rh (-) группы крови

Напоминаем, прием доноров с 8 до 13 часов ежедневно по предварительной записи. Запись на донацию по номеру телефона регистратуры +7-965-817-10-85 или 76-42-65 с 13 до 15 часов.

18 июля 2020 пройдет донорская акция «Суббота доноров». Прием также будет вестись по предварительной записи.

Помните, что для создания оптимального запаса донорской крови создан донорский светофор. Следите за его обновлением перед визитом в учреждение Службы крови – это сбережет ваше время и поможет учреждению оперативно работать.